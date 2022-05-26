Севастополь, 26 мая 2022, 12:55 — REGNUM Наблюдательный совет по строительству яхтенной марины в Балаклаве создан в Севастополе, сообщил 26 мая в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В его состав включены 52 человека — эксперты, общественники, депутаты, жители и бизнесмены Балаклавы.
Действовать совет, как сообщается, будет в период проведения всех работ по реконструкции. Цель создания совета — максимальная открытость проведения работ по созданию яхтенной марины на всех этапах, уточнил губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, контракт на строительство яхтенной марины в Севастополе заключён с ПАО «Мостотрест». Стоимость работ оценивается в 9,4 млрд рублей.
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