Севастополь, 26 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Наблюдательный совет по строительству яхтенной марины в Балаклаве создан в Севастополе, сообщил 26 мая в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклава

В его состав включены 52 человека — эксперты, общественники, депутаты, жители и бизнесмены Балаклавы.

«Именно сейчас начинается активный этап работ и дел у совета будет много», — уточнил глава города.

Действовать совет, как сообщается, будет в период проведения всех работ по реконструкции. Цель создания совета — максимальная открытость проведения работ по созданию яхтенной марины на всех этапах, уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на строительство яхтенной марины в Севастополе заключён с ПАО «Мостотрест». Стоимость работ оценивается в 9,4 млрд рублей.