Донецк, , 12:55 — REGNUM Жители освобождённых областей Украины, Херсонской и Запорожской, получают социальные выплаты в рублях. Гривна уходит из этих регионов, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Гривны ru.torange.biz

По его словам, идёт неизбежный процесс замещения украинской гривны рублём. Платить пенсии и социальные пособия в гривнах или долларах нелепо, разумеется, это рубли.

В 2014–2015 годах Украина намеревалась экономически задушить Донбасс и «вымывала» оттуда гривну. Республикам Донбасса помогла Россия, появилась рублёвая зона, теперь то же происходит в Херсонской и в Запорожской областях, сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

«Гривны там не становится. А чем рассчитываться? Денежная масса, по сути, это снабжение кровеносной системы. Это все процессы должны сопровождаться платежами. Конечно, это рубль в данном случае», — сказал глава ДНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении бивалютной зоны в Херсонской области и части Запорожской области.

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