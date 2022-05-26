Кемеровская область, 13 июня, 2007, 09:55 — ИА Регнум. У студентов Богословско-катехизаторских курсов имени святого апостола Иоанна Богослова в городе Кемерово 10 июня в Георгиевском храме Знаменского кафедрального собора состоялся выпускной вечер. Дипломы об окончании курсов получили 20 человек. Как 13 июня рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель управления Кемеровской епархии Евгений Кобяков, в течение двух лет они изучали 14 предметов по церковной тематике.

Вручил "корочки" директор Богословских курсов протоиерей Сергий Семиков. Перед этим он отслужил благодарственный молебен об успешном завершении учебы. По окончании мероприятия выпускники и преподаватели курсов собрались в трапезной Знаменского собора на традиционный праздничный ужин.

Богословско-катехизаторские курсы основаны в Кемерове в 2003 году по благословению прежнего управляющего Кемеровской и Новокузнецкой епархией архиепископа Софрония. Инициатором создания курсов и разработчиком программы обучения стал иеромонах Василий (Саяпин), выпускник Московской духовной академии. Преподавательский состав состоит из 10 человек: 6 человек - священнослужители, остальные - миряне с соответствующим богословским образованием.

За время своего существования Богословские курсы подготовили 58 человек по специальности "катехизатор" (от греческого "научение основам христианской веры"). В настоящее время выпускники реализуют полученные знания в различных православных учреждениях Кемерова. Преподавательский состав курсов разработал программы по учебным дисциплинам, наладили механизм прохождения практики в воскресной школе, организовали мероприятия общего труда и досуга (в том числе - походы, паломничества).