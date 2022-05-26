Кишинёв, 26 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Бывший президент Молдавии, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин крайне негативно оценивает задержание экс-президента Игоря Додона. Соответствующее заявление лидер ПКРМ зачитал 26 мая на брифинге.

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Воронин отметил, что находится в сложных отношениях с Додоном, но сейчас дело касается института президента страны. Лидер коммунистов назвал доводы для возбуждения дела «чушью».

«Никто, включая меня, не понимает, что это за нелепое обвинение в «государственной измене». В чём она заключается? В контактах с представителями руководства Российской Федерации? Лидерами стран, входящих в состав СНГ?», — сказал Воронин.

Он отметил, что представители нынешнего руководства страны «с румынскими паспортами» и не скрывают планов присоединить Молдавию к соседней республике. Лидер ПКРМ назвал «изменой» стремление ликвидировать независимость своей страны и «коленопреклонения перед Бухарестом».

«На наших глазах создается тревожный и антиконституционный прецедент использования власти в целях личной мести. Более мерзкого, гадкого, унизительного прецедента в Молдавии еще не было», — заявил политик.

Лидер коммунистов также указал на то, что Додон не сбежал от судебной системы, не несёт угрозы обществу и показал готовность к сотрудничеству с органами. По мнению Воронина, можно обойтись без его ареста на время следствия.

Напомним, 24 мая в домах у Додона и его родственников провели обыски. Политика задержали на 72 часа. Его обвинили в «пассивной коррупции» и «измене родине». Прокуроры подали запрос об аресте политика на 30 суток, заседание суда по этому вопросу началось в 10:00.