Тампере, Финляндия, , 12:52 — REGNUM Представителей России нет на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), который проходит в финском городе Тампере. Об этом 26 мая сообщает ТАСС.

Николай Когоут. Хоккей. 1950-е

Отмечается, что на конгрессе не присутствует в том числе Павел Буре, который является членом совета IIHF.

Конгресс IIHF проходит в финском Тампере с 26 по 29 мая.

Напомним, по решению IIHF сборные России и Белоруссии не выступают на чемпионате мира, который проходит в Финляндии.

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