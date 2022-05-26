Иерусалим, 26 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Подразделения израильской пограничной стражи разогнали митинг на участке границы с Ливаном. Об этом сообщает Lebanon 24.

Gaetano Virgallito Израиль

По данным журналистов, утром 26 мая группа жителей Ливана прибыла в район города Аль-Адайса на ливанской границе. Демонстранты выкрикивали призывы к израильским властям с требованием прекратить агрессию против Палестины и исламских святынь в Иерусалиме.

Отмечается, что с израильской стороны по митингующим было выпущено несколько светошумовых гранат.

По предварительным данным, в результате инцидента несколько десятков человек обратились за медицинской помощью из-за незначительных травм.