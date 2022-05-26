Псков, , 12:56 — REGNUM Псковской области выделят из федерального бюджета 164 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе администрации региона.

Псков © Максим Быков

Распоряжение о выделении средств на развитие отрасли подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Администрация области планирует направить финансы на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Из общего числа средств порядка 90 млн пойдут на развитие пляжных зон, ещё 74 — на туристическую инфраструктуру, на внедрение новых маршрутов для туристов и другие статьи расходов.

Эти деньги будут реализованы в рамках выделения грантов на конкурсной основе. Для этого на региональном уровне будет разработана необходимая нормативная база.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области разработали меры поддержки рынка труда