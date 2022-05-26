Череповец, Вологодская область, , 12:51 — REGNUM В российских школах не нужно вводить отдельный предмет по изучению экологической темы. Об этом в рамках сессии на Всероссийском студенческом форуме «Экология» заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Виктория Абрамченко Government.ru

«Конкретные образовательные программы в школах: мы пытались с этой стороны зайти — очень громоздкая система. Менять образовательные стандарты, вклинивать туда специальные треки по экологическому образованию и просвещению на этом этапе не получилось. Отдельные акции с участием школьников для популяризации экологичного образа жизни я приветствую, но вводить экологическую культуру директивно не получится», — сказала Абрамченко.

Она отметила, что для формирования у ребёнка экологической культуры пример должны подавать родители, и в качестве примера назвала случай со своим 11-летним сыном, которого удалось научить культуре раздельного сбора мусора за три дня.