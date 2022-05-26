Сеул, 26 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил профессора Сеульского национального университета (SNU) Пак Сун Э министром образования, а бывшего депутата Ким Сын Хи — министром здравоохранения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Если Национальное собрание (парламент) утвердит кандидатуры Пак и Ким, в кабинете Юн Сок Ёля будет в общей сложности пять женщин-министров, что составляет около 30% кабинета министров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Южной Кореи утвердил кандидатуру Хан Док Су на должность премьер-министра страны.

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