Москва, , 12:48 — REGNUM Высший совет рекомендовал делегатам съезда ЛДПР включить в бюллетень для голосования кандидатуру Леонида Слуцкого на пост председателя ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Леонид Слуцкий Государственная дума

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Слуцкий большинством голосов фракции был избран на пост руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. На этом посту он сменил скончавшегося лидера партии Владимира Жириновского.

27 мая 2022 года съезд ЛДПР изберет председателя партии.

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