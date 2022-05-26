Уфа, 26 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Массовый сплав по реке, посвященный открытию летнего туристического сезона, состоится в Уфе. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

Гребля на байдарках

28 мая в Уфе пройдет фестиваль сплавных средств «Белая река — 2022». Начало праздничного открытия запланировано на 11:00 часов на набережной реки Белой.

Его участники осуществят массовый сплав от набережной около Монумента Дружбы до пляжа «Ак яр» в Затоне, при этом протяжённость маршрута составит семь км.

К участию допускаются катамараны, лодки, плоты, байдарки, самодельные сплавные судна.

«Участники в подготовке плавсредств могут использовать самые неожиданные вещи — начиная от пенопласта и пластиковых бутылок и заканчивая воздушными шариками и надувными игрушками. Жюри распределит между ними 10 номинаций, исходя из оригинальности конструкции, скорости передвижения по воде, креативности названия и презентации, костюмов, а также сплочённости команды», — сообщает пресс-служба.

В рамках открытия фестиваля организаторы подготовили развлекательную программу. Посетители смогут посмотреть торжественный проход курсантов речного училища, парад из 15 судов, концерт, также смогут стать свидетелями фейерверка и открытия первого в Башкирии туристско-информационного центра.