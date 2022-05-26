Вологда, , 12:48 — REGNUM В Вологде завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве. В совершении серии преступлений подозревают экс-руководителя регионального туроператора, контрольный пакет акций которого принадлежит Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Мошенница Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

По версии следствия, гендиректор АО «Дед Мороз», депутат областного заксобрания Татьяна Муромцева в период с 2015 по 2020 год создала ряд подконтрольных ей юридических лиц с аналогичными видами деятельности. Используя трудовой персонал возглавляемого общества, его имущество, обвиняемая оказывала туристические услуги от имени подконтрольных ей коммерческих организаций. Кроме того, используя торговые помещения, находящиеся на балансе акционерного общества, Муромцева реализовывала сувенирную продукцию от имени подконтрольных коммерческих структур.

«Все доходы от данной деятельности в размере более 120 млн. рублей поступали на счета подконтрольных юридических лиц. Кроме того, депутат присвоила и растратила денежные средства из кассы общества в размере более 2 млн. рублей, по фиктивным основаниям перечисляла денежные средства с расчетных счетов общества знакомым индивидуальным предпринимателям, затем обналичивала их и тратила по своему усмотрению. Часть средств направляла на приобретение для себя гостиницы, транспортных средств для перевозки туристов», — сообщили в ведомстве.

Преступная деятельность Муромцевой была выявлена оперативными сотрудниками областного управления ФСБ, после чего было возбуждено уголовное дело. Также было выявлено еще 23 эпизода незаконной деятельности обвиняемой, которые относятся к категории тяжких преступлений.

На имущество Муромцевой наложен арест на общую сумму 49,5 млн. рублей. Сумма изъятых в ходе обысков денежных средств превысила 640 тыс. руб. Кроме того, у обвиняемой изъяты денежные средства в иностранной валюте.

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