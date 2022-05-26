Чебоксары, , 12:47 — REGNUM В Чувашии за январь-март 2022 года общая миграционная убыль составила почти 1,5 тыс. человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пять раз. В том числе 84% (1210 человек) приходится на долю международной миграции. За аналогичный период прошлого года миграционная убыль составлял 296 человек, при этом международная миграция была с приростом 72 человека, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Чувашстат.

Миграция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Число прибывших в республику составило 7 618 человек, число убывших — 9 061 человек.

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