Таллин, , 12:47 — REGNUM За май 2022 года поддержка возглавляющей правительство Реформистской партии выросла с 25% до 33%, популярность входящей с ней в коалицию Центристской партии осталась неизменной — на уровне 16%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса эстонской фирмы Kantar Emor.

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По словам эксперта Kantar Emor Айвара Воога, совокупная поддержка коалиции в мае 2022 года побила все рекорды: «У них давно не было почти 50%, это какой-то рекорд последних трех лет. Прежде суммарная поддержка коалиционных партий составляла 40%, а то и меньше».

Рост поддержки правящей коалиции произошел на фоне агрессивной милитаристской риторики правительства и ее главы, премьер-министр Каи Каллас, призывов к санкциям против России и поддержки нынешних властей Украины. Кроме того, рост популярности правой либеральной партии Эстонии среди эстонского населения связан с непримиримой позицией Каллас и реформистов по поводу празднования в стране Дня Победы 9 мая.

На фоне публичной риторики «партии войны» отстраненными на второй план в глазах опрошенных эстоноземельцев оказались острые проблемы в национальной экономике, рекордные показатели инфляции и удорожания жизни.

Рост поддержки реформистов связан и с заметным увеличением числа неопределившихся в соцопросе среди русскоязычных, которые традиционно поддерживали другие партии. Удельный вес респондентов, не имеющих политических предпочтений, за май увеличился с 28% до 30% процентов, больше всего «не определившихся» оказалось среди русскоязычного населения.