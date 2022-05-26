Варшава, , 12:46 — REGNUM Жители Польши могут не опасаться замёрзнуть предстоящей зимой. Поставки газа на предстоящий зимний период страна обеспечила. Об этом в эфире телеканал Polsat заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

Газохранилище Alenka989

«Я могу заверить вас, что мы в безопасности с точки зрения поставок газа, если речь идёт о зимнем сезоне», — подчеркнул он.

Ранее бывший председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Петр Возняк отмечал, что без поставок российского газа Польша не успеет создать запасы энергоресурса на будущую зиму.

По словам Мюллера, после слов Возняка он беседовал с министром климата и окружающей среды Анной Москвой.

«Возняк не имеет текущей информации, он был председателем правления несколько лет назад», — указал Мюллер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что польское правительство досрочно разрывает соглашение с Россией о поставках природного газа. Действующий контракт между Россией и Польшей был рассчитан до конца 2022 года. 27 апреля Газпром приостановил поставки из-за отказа польской компании PGNiG оплачивать поставки газа в рублях.

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