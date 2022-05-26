Тбилиси, 26 мая, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил поздравление Грузии в связи с её государтсвенным праздником — днём независимости, сообщает 26 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ua Энтони Блинкен

«Грузинский народ глубоко понимает цену независимости и свободы. Несмотря на оккупацию Россией 20% территории Грузии, грузинский народ продемонстрировал твёрдую решимость добиваться евроатлантического будущего. Мы осуждаем агрессию России против Грузии и решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах её международно признанных границ», — говорится в поздравлении Блинкена.

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон поддерживает усилия Грузии по продвижению демократического развития, диверсификации её экономики и построению процветающего будущего.