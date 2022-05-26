Мадрид, , 12:46 — REGNUM Представители испанской киноиндустрии обратились к председателю правительства страны Педро Санчесу с просьбой вмешаться в законопроект об аудиовизуальной продукции, который будет вынесен на голосование в Конгрессе. Об этом пишет агентство EFE.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители кинематографической сферы призвали премьера не допустить, чтобы включенное в законопроект определение «независимого производителя» обрекало их на «экономическую катастрофу» и «исчезновение разнообразия» в творчестве.

Если законопроект будет принят в его нынешнем виде, «он откроет панораму разрушительных последствий для кино и всего аудиовизуального сектора Испании», считает Жорди Олива, президент каталонских продюсеров (PROA), который вместе с Марией Луизой Гутьеррес (AECine) и Хосе Невадо (PATE) зачитал совместное заявление.