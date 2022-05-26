Москва, 26 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В настоящее время читают книги подавляющее большинство жителей России (92%). Не читают книги чаще других молодёжь 25–34 лет (13%), свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Анастасия Полозкова ИА REGNUM В поисках книги

Бумажные книги читают 58% опрошенных, с экрана смартфона — 35%. Еще 20% читают с экрана компьютера. В общей сложности с экранов читают книги 71%. Электронные книги популярны у 16%.

Чтение книг связано с уровнем образования. Если среди имеющих высшее образование 4% не читают книг, то среди людей со средним образованием таковых уже 13%, а с неполным средним — 27%. Чаще всего читают жители Северо-Западного ФО (95%).

Инициативный всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проведен 11–12 мая 2022 г. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России любят читать.

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