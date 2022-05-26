Воронеж, , 12:45 — REGNUM В Воронежской области в стационары доставили ещё 37 пациентов с заражением коронавирусом. Данные за сутки опубликованы 26 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 25 мая, сообщалось о госпитализации 40 человек.

Коронавирус Permkrai.ru

Подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Воронежской области, это на 43 случая меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 170 воронежцев, двое человек умерли.

С весны 2020 года в Воронежской области официально подтвердилось 384 311 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 374 006 человек. Ковид унёс жизни 8 294 человек.