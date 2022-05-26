Донецк, , 12:45 — REGNUM В деле о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины на оккупированных территориях Донбасса появились новые свидетели и улики. Об этом сообщил 26 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин council.gov.ru

Пушилин рассказал о новых свидетелях и уликах по уголовному делу об организации спецслужбами Украины тайных тюрем в Донбассе. Как пояснил глава ДНР журналистам РИА Новости, среди новых доказательств преступлений есть факты о так называемой «Библиотеке» — тюрьме в аэропорту Мариуполя.

Сейчас со свидетелями и новыми вскрывшимися фактами работают специалисты.