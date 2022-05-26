Сана, , 12:53 — REGNUM Власти йеменского города Таиз сообщили о массовых случаях нарушения условий соглашения о прекращении огня. Об этом 26 мая сообщает Belqees со ссылкой на заявление властей.

Йемен Ibrahem Qasim

По данным местной администрации, йеменские повстанцы-хуситы не соблюдают условия перемирия и регулярно обстреливают город. Отмечается, что с начала перемирия зафиксированы десятки обстрелов города и его окрестностей, что привело к многочисленным человеческим жертвам.

По оценке местных властей, со 2 апреля в результате обстрелов города погибли 80 человек, включая троих мирных жителей.

Ранее власти Йемена обвинили хуситов в том, что они не снимают блокаду с города Таиз, несмотря на ранее заключенные соглашения.