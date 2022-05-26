Донецк, , 12:44 — REGNUM Первый этап мариупольского трибунала над украинскими боевиками может быть проведен уже до конца лета, заявил 26 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Абсолютно логично, если все же мариупольский трибунал будет первым. Теоретически, можем ли мы успеть это провести летом? Да, и я бы здесь все же не затягивал. Во-первых, это будет понятно для всех», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, необходимо «как можно быстрее продемонстрировать эту преступную сущность, неонацистскую сущность, с которой нам пришлось справиться, в частности, в городе Мариуполе, в частности, на «Азовстали».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что работа по разминированию завода «Азовсталь» в Мариуполе ускорена, но точные сроки ее завершения называть преждевременно.

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