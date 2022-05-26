Донецк, 26 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Первый этап мариупольского трибунала над украинскими боевиками может быть проведен уже до конца лета, заявил 26 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Абсолютно логично, если все же мариупольский трибунал будет первым. Теоретически, можем ли мы успеть это провести летом? Да, и я бы здесь все же не затягивал. Во-первых, это будет понятно для всех», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, необходимо «как можно быстрее продемонстрировать эту преступную сущность, неонацистскую сущность, с которой нам пришлось справиться, в частности, в городе Мариуполе, в частности, на «Азовстали».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что работа по разминированию завода «Азовсталь» в Мариуполе ускорена, но точные сроки ее завершения называть преждевременно.

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