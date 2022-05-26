Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM В Санкт-Петербурга на два месяца заключили под стражу взяткодателя, который пытался подкупить начальника отделения пограничного контроля КПП «Санкт-Петербург — морской порт — грузовой», чтобы перевести через границу в Евросоюз нелегальных мигрантов, сообщили 26 мая в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

СИЗО «Кресты 2» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как следует из материалов уголовное дело, возбужденного по ч. 5 ст.291 УК РФ («Дача взятки»), днем 23 мая Александр Мацулевич, находясь в автомобиле с начальником отделения пограничного контроля КПП «Санкт-Петербург — морской порт — грузовой», который участвовал в оперативно-розыскном мероприятии, передал должностному лицу 6 тыс. долларов США. Эти деньги были первоначальным взносом за оказание помощи в незаконном пересечении границы РФ иностранными гражданами в направлении страны ЕС. Позже, когда нелегалы пересекут границу, злоумышленник обещал заплатить еще 12 тыс. долларов США.

Следствие просило суд заключить Мацулевича под стражу. Обвиняемый в свою очередь против данной меры возражал, просил иную, не связанную с ограничением свободы. Суд же, принимая решение, взял во внимание тот факт, что обвиняемый является иностранным гражданином, имеет регистрацию в Республике Беларусь, при этом в России не зарегистрирован и у него нет постоянного места жительства и работы. Кроме того, родную страну мужчина покинул вопреки наложенному компетентными органами запрету. Также Мацулевич уже имеет судимость, но наказание, назначенное ему в рамках обвинительного приговора, не отбыл.

«Официально в Российской Федерации не трудоустроен, не имеет иного постоянного легального источника дохода; ни в Российской Федерации, ни в Санкт-Петербурге не имеет устойчивых социальных связей», — пояснили в ОПС.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения Мацулевич под стражу до 22 июля.