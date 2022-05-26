Саранск, , 12:41 — REGNUM За сутки в Мордовии после перенесенного COVID-19 выписали 28 человек, всего с заражением коронавирусом справились 66 488 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 26 мая, всего в регионе подтвердили 68 031 случай заражения коронавирусом, из них 31 — за минувший день. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1387 человек, за сутки умерших нет.

В больницы Мордовии за минувший день госпитализировали девять ковид-пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, специалисты уже разработали и подготовили вакцину от COVID-19 «Конвасэл».

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