Белгород, 26 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Белгородской области за истекшие сутки выписано 48 человек после лечения COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 130 710 носителей коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 127 800 человек, получают медпомощь в стационарах 88 пациентов, ещё 559 жителей — амбулаторно. От осложнений при инфекции скончались 2 263 человека.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали поступил 23 новый пациент.