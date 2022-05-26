Москва, 26 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Москве действует в общей сложности 70 городских мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом 26 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По её словам, субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) составляют основу экономики города. Их число на территории Москвы составляет порядка 800 тыс. и ежедневно регистрируется свыше 500 новых.

«Только по линии городского департамента предпринимательства и инновационного развития для самозанятых москвичей, малых и средних предприятий предусмотрено 70 мер поддержки. В первую очередь это гранты, поручительства и льготные кредиты. Вместе с тем предприниматели могут принять участие в образовательных программах, воспользоваться удобными онлайн-сервисами и получить консультации», — сказала Сергунина.