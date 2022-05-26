Пермь, 26 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Пермском крае открыт первый в регионе центр дневного пребывания для людей с ментальными заболеваниями старше 18 лет «Светлогорье». Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

permkrai.ru Центр дневного пребывания для людей с ментальными заболеваниями старше 18 лет «Светлогорье»

В центре планируется несколько групп общей численностью до 25 человек. Предусмотрен разный формат пребывания, максимально приближенный к домашнему. Режим дня каждая семья выбирает самостоятельно. В центре созданы все условия для проживания воспитанников.

Министр социального развития Павел Фокин подчернил, что в регионе такой формат поддержки реализован впервые. »В настоящее время мы видим востребованность этой услуги. В этом (2022) году планируем завершить реконструкцию здания в Орджоникидзевском районе Перми на ул. Косякова, 17 и открыть на его площадке еще один центр дневного пребывания. Он также будет рассчитан на 25 человек в смену», — сказал он.