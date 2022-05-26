Томск, , 12:37 — REGNUM Высокий класс пожарной опасности вновь установился в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в администрации региона.

Лесной пожар Алексей Колчин © ИА REGNUM

За прошедшие сутки в регионе потушили три лесных пожара — в Верхнекетском, Молчановском и Тимирязевском лесничествах.

В настоящее время продолжают действовать восемь пожаров на площади 467,9 га в Асиновском, Бакчарском, Кедровском, Кривошеинском, Молчановском и Тимирязевском лесничествах. Два из них — в стадии локализации. С огнём борются сотрудники лесопожарных станций, авиапожарной службы, лесной охраны, арендаторы.

По словам заместителя губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра, в 2022 году интенсивность пожаров выше средних значений.

«Особенность этого года — аномальное возникновение лесных пожаров в районах, не имеющих для этого характерных природно-климатических условий: Бакчарском, Чаинском, Кривошеинском», — отметил Кнорр.

На этих территориях для борьбы с огнём увеличена группировка сил пожаротушения. Привлекался вертолёт Ми-8 с водосливным устройством. Перехода огня с земель лесного фонда на земли населённых пунктов удалось не допустить.

Добавим, с начала текущего года в Томской области потушили 178 лесных пожаров общей площадью 4656,78 га (лесная — 2965,93 га).

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