Чебоксары, , 12:36 — REGNUM В Чувашии госпитализировали за сутки 27 ковид-пациентов. Об этом 26 мая сообщает общероссийский оперативный штаб.

В Ядринской ЦРБ в Чувашии Cap.ru

По состоянию на 26 мая, в республике с начала пандемии зарегистрировали 79 783 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 54 — за сутки.

Выздоровели 74 318 ковид-пациентов, из них 25 мая выписаны 79 человек.

За сутки в Чувашии скончался один пациент. Всего от ковида в республике умерли 4636 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, новые штаммы коронавируса могут появиться в России, но предсказать, насколько они будут заразнее или смогут ли вызывать более тяжелое течение заболевания, не представляется возможным.

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