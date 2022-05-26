Москва, 26 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Международный день защиты детей, первого июня состоится Фестиваль детства и юности «Большая перемена» на ВДНХ.

ИА REGNUM Большая перемена

Регистрация для участников на фестиваль открыта на портале проекта.

Организаторами выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Правительство города Москвы, АНО «Большая Перемена», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

В Фестивале примут участие более 8 тысяч человек — участники «Большой перемены», Российского движения школьников, «Юнармии» и других детских и молодежных организаций, педагоги-наставники и родители, участники проекта «Битва хоров» и кастингов, а также представители ведущих российских компаний и эксперты в сфере науки, культуры, образования, спорта, волонтерства и предпринимательства.

Основная программа фестиваля будет направлена на разностороннее развитие ребенка, помощь в выборе траектории личностного и профессионального роста современного подростка. Все пространство Фестиваля будет наполнено активностями: лекциями, мастер-классами и дискуссиями, презентациями детских инициатив, командными играми, флешмобами и творческими выступлениями.

В рамках фестиваля дети и подростки станут телеведущими программ на центральных телеканалах, а также займут кресла топ-менеджеров и руководителей российских компаний, вузов и даже регионов.

Церемония открытия Фестиваля на ВДНХ пройдет в 12:00 на сцене проекта «Битва хоров». Хоровые коллективы, актеры, певцы, музыканты, артисты уличного театра вместе исполнят гимн Фестиваля и запустят театрализованное шествие по главной аллее ВДНХ.

В 12:30 по главной пешеходной артерии ВДНХ пройдет карнавальное шествие всех участников Фестиваля.

В 18:30 на всех площадках Фестиваля начнется прямое включение с Главной сцены. Здесь будет дан старт флешмобу «Возьмемся за руки, друзья!». Все участники и гости Фестиваля возьмутся за руки и поднимут их вверх в знак дружбы и объединения всех детских движений России. За происходящим будут наблюдать эксперты организации «Книга рекордов России».

На Фестивале пройдет Всероссийский слет детских общественных организаций, в ходе которого участники детских движений из всех регионов России обсудят развитие детского движения, а также общие ценности и традиции.

1 июня на Главной сцене Фестиваля будет дан старт приему заявок в номинации Премии «Больших перемен», номинантов и победителей в которой выбирают сами дети. Номинации Премии соответствуют 12 вызовам конкурса «Большая перемена».

Завершит мероприятие концерт на Главной сцене Фестиваля детства и юности «Большая перемена», на которой выступят популярные российские исполнители.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, Госкорпорация «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Роскосмос».