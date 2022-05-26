Чита, 26 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В январе–марте 2022 года в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, число умерших превысило число родившихся на 1321 человек (в январе–марте 2021 года естественная убыль населения составила — 1186 человек).

Http://www.gradkostroma.ru Кладбище

По результатам выгрузки сведений через систему межведомственного электронного взаимодействия СМЭВ в январе–марте 2022 года зарегистрировано 2767 родившихся и 4088 умерших. Общий коэффициент рождаемости составил 10,8 промилле, общий коэффициент смертности — 15,9 промилле.

Число родившихся превысило число умерших только в городском округе «Поселок Агинское» и муниципальном районе «Могойтуйский район».

В 32 муниципальных образованиях отмечена естественная убыль населения, в том числе в городском округе «Город Петровск- Забайкальский». Наибольшая убыль зафиксирована в муниципальных районах: «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», «Шилкинский район», «Оловяннинский район», «Карымский район», «Читинский район», «Хилокский район», «Балейский район», «Нерчинский район» и др.

В январе–марте 2022 года в Забайкальском крае зарегистрировано 1184 брака. Оформили развод 1312 супружеских пар. В расчете на 1000 жителей края приходилось в среднем 4,6 браков и 5,1 разводов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе число умерших превысило число родившихся в Забайкалье на 547 человек (в январе 2021 года естественная убыль населения составила — 601 человек).

Читайте также: В Забайкалье отмечена естественная убыль населения