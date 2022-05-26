Варшава, , 12:39 — REGNUM В проживающей в Польше семье граждан Грузии произошло убийство, сообщает 26 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Убийство

По данным польских СМИ, преступление произошло в семье, приехавшей из западногрузинского города Зугдиди в Польшу на заработки. Муж жестоко расправился со своей женой на глазах их трёх детей. Преступник ранил женщину в область горла, а затем попытался поджечь квартиру, чтобы скрыть своё преступление. Во время задержания мужчина нанес себе телесные повреждения, и его доставили в больницу.

Польская прокуратура начала расследование преступления. Сообщается, что судом несколько раз выносился так называемый «охранный ордер». Однако он не смог спасти женщину от расправы, так убийца проник в дом, просто выломав в дверь.

Пятеро других членов семьи, тоже находящие на заработках в Польше, просят грузинское правительство оказать помощь в возращении на родину, а также перевести детей и тело убитой. Ситуация усугубляется тем, что во время устроенного убийцей пожара сгорели все документы.