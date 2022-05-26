Москва, , 12:33 — REGNUM ЦБ РФ принял решение понизить ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта до 11%. Хотя в снижении ключевой ставки никто не сомневался, большинство аналитиков, опрошенных деловыми СМИ, ожидали снижения ставки только на 2 процентных пункта до 12%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Здание ЦБ РФ © ИА REGNUM

«Банк России оценил темпы годовой инфляции потребительских цен по состоянию на 20 мая текущего года только в 17,5% (в апреле рост этого показателя был значительно больше и составлял 17,8%).

На решение регулятора о таком резком снижении ключевой ставки, возможно, повлияли ещё резкое укрепление рубля и снижение кредитной активности, которые способны только усугубить проблемы реального сектора экономики.

Скорее всего, что вслед за снижением ключевой ставки могут резко понизиться ставки по кредитам, в частности, по нашим прогнозам, ставки по коммерческой ипотеке могут упасть до 13-15%, что может значительно увеличить спрос на этот кредитный продукт.

Одновременно снизятся процентные ставки по банковским вкладам, что не обрадует вкладчиков, но зато можно будет ожидать снижения доходностей по рублёвым облигациям, что позволит государству и корпоративным эмитентам привлекать более дешёвые заимствования.

Президент России Владимир Путин 25 мая обнародовал прогноз правительства по инфляции потребительских цен в 2022 году, которая не превысит 15%.

Банк России в пресс-релизе опубликовал новый прогноз по инфляции в 2023 году, которая должна замедлиться до 5-7% и вернуться в 2024 году на целевой уровень ЦБ РФ в 4% в год.

Также не исключено, что на следующем заседании 10 июня совет директоров ЦБ РФ может опять снизить ключевую ставку, возможно на 0,5-1 процентных пункта, а 2022 год Россия завершит с ключевой ставкой на уровне в 9-9,5%.

Рубль на решение ЦБ РФ отреагировал, как ожидалось, снижением: доллар США на Мосбирже торгуется выше 60 рублей, а евро — выше 63 рублей», — пояснила эксперт.

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