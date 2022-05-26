Триполи, , 12:35 — REGNUM Премьер-министр Ливии Абдель-Хамид Дабайба заявил о планах правительства страны провести всенародный референдум. Об этом 26 мая сообщает Canat-аl-Febrayr.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дабайба Government of the Russian Federation

По данным журналистов, на встрече с представителями правительства страны Дайбаба заявил о разработке плана проведения парламентских выборов в стране, которые должны помочь преодолеть политический кризис в стране.

По мнению премьер-министра страны, всенародный парламент сможет организовать выборы президента страны, которого признают все политические силы в стране.

«Идти на президентские выборы до парламентских выборов в декабре прошлого года было ошибкой. Мы запустим электронный референдум, чтобы узнать мнение людей о выборах. Исходя из этого будет выработана дальнейшая программа действий», — заявил Дабайба.