Тбилиси, , 12:31 — REGNUM Министерство обороны Грузии планирует запустить в стране собственно производство боеприпасов. Об этом директор научно-производственного объединения Delta International Зураб Джавелидзе сообщил «Общественному телевидению».

Боеприпасы Mobilmusic.ru

«Мы ведем переговоры об открытии нового совместного предприятия по боеприпасам. Мы стараемся завершить переговорный процесс до конца года», — сказал Джавелидзе.

Он сообщил, что планируется начать производство и мелкокалиберных, и крупнокалиберных боеприпасов. Переговоры идут с рядом компаний. Пока по этому вопросу Грузия полностью зависит от импорта.

Напомним, в октябре 2021 года в центре Delta в Грузии запустили производство автоматических винтовок GI-4 по стандартам НАТО. Станки для предприятия привезли из США.