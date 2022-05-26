Москва, , 12:30 — REGNUM Город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) будет полностью освобожден от украинских оккупантов уже в самое ближайшее время. Об этом 26 мая заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, на данный момент освобождено уже 90% Красного Лимана. Бои ведутся на окраинах города и украинские боевики продолжают отступать.

«Сопротивление на окраинах ещё есть, но это будет недолго», — сказал Басурин.

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