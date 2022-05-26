Владикавказ, , 12:30 — REGNUM Двое представителей Северной Осетии удостоены высоких государственных наград. Согласно указам президента России Владимира Путина награждены председатель Общественной палаты РСО-Алания Нина Чиплакова и врач РКБ Аршавир Асатрян, сообщили 26 мая в пресс-службе руководителя Северной Осетии.

Государственные награды Kremlin.ru

Нине Чиплаковой будет вручена медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Она удостоена такой награды за заслуги в реализации социально значимых проектов и активную общественную деятельность.

А врач республиканской клинической больницы Аршавир Асатрян награжден орденом Пирогова. Так оценил президент РФ его высокий профессионализм и добросовестную работу по организации и оказанию медицинской помощи, в том числе во время пандемии коронавируса.