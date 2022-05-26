Симферополь, 26 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Республике Крым за сутки госпитализировали 13 пациентов с заражением коронавирусом, сообщили 26 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 25 мая, сообщалось о госпитализации восьми человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом, на пять меньше, чем сутками ранее. Выписан с выздоровлением после COVID-19 ещё 51 пациент. Подтверждена смерть одного человека от осложнений на фоне коронавируса.

С начала пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 82 897 человек, в больницы попали 58 786 крымчан. Полностью выздоровели после ковида за всё время 175 697 человек. Жертвами инфекции стали 5 279 жителей.