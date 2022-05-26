Уфа, , 12:35 — REGNUM Налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны «Алга» (ОЭЗ) продлили в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что для резидентов этой особой экономической зоны продляется действие льготной ставки налога на прибыль предприятий. Соответствующий законопроект был принят депутатами госсобрания в окончательном чтении.

«В течение первых пяти лет с момента получения первой прибыли от деятельности на территории особой экономической зоны предприниматели полностью освобождены от уплаты налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Республики Башкортостан. А далее действующим законодательством для них предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого налог взимается в размере 5% от прибыли. Мы увеличиваем льготный период с пяти до семи лет», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Он отметил, что налоговая льгота, на первом этапе обернется уменьшением поступлений в бюджет, но в конечном итоге это будет стимулом для развития реального сектора экономики.

«В перспективе за счет развития производств поступления в бюджет увеличатся. Кроме того, резиденты особой экономической зоны «Алга» создадут новые рабочие места, а это социальная защита жителей республики и еще один веский довод в пользу государственной поддержки бизнеса. Сейчас экономика нашей страны испытывает сильное санкционное давление и находится в состоянии высокой неопределенности. В таких условиях крайне важно сохранять для перспективных промышленных производств режим экономического благоприятствования», — сообщил Толкачев.

Отмечается, что закон будет направлен на подпись главе Башкирии Радию Хабирову и вступит в силу со дня его официального опубликования.