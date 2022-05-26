Уфа, 26 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны «Алга» (ОЭЗ) продлили в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Сообщается, что для резидентов этой особой экономической зоны продляется действие льготной ставки налога на прибыль предприятий. Соответствующий законопроект был принят депутатами госсобрания в окончательном чтении.

«В течение первых пяти лет с момента получения первой прибыли от деятельности на территории особой экономической зоны предприниматели полностью освобождены от уплаты налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Республики Башкортостан. А далее действующим законодательством для них предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого налог взимается в размере 5% от прибыли. Мы увеличиваем льготный период с пяти до семи лет», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Он отметил, что налоговая льгота, на первом этапе обернется уменьшением поступлений в бюджет, но в конечном итоге это будет стимулом для развития реального сектора экономики.

«В перспективе за счет развития производств поступления в бюджет увеличатся. Кроме того, резиденты особой экономической зоны «Алга» создадут новые рабочие места, а это социальная защита жителей республики и еще один веский довод в пользу государственной поддержки бизнеса. Сейчас экономика нашей страны испытывает сильное санкционное давление и находится в состоянии высокой неопределенности. В таких условиях крайне важно сохранять для перспективных промышленных производств режим экономического благоприятствования», — сообщил Толкачев.

Отмечается, что закон будет направлен на подпись главе Башкирии Радию Хабирову и вступит в силу со дня его официального опубликования.