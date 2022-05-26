Новосибирск, , 12:30 — REGNUM Списки недобросовестных подрядчиков власти Новосибирска ведут уже давно. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть на пресс-конференции сегодня, 26 мая, комментируя предложение депутата горсовета Александра Бурмистрова (КПРФ) создать доску позора.

Анатолий Локоть Novo-sibirsk.ru

Читайте также: Депутат предложил организовать в Новосибирске доску позора

«Есть у нас нерадивые организации, которые не выполняют своих обязательств, даже пройдя конкурсные процедуры. (…) Мы проводим определённую работу в этом направлении — зачисляем самых нерадивых в так называемые «чёрные списки», чтобы они больше не имели возможности участвовать в конкурсных процедурах, — сказал Локоть. — Что касается привлечения общественного внимания, я думаю, лишней не будет публикация названий этих организаций, чтобы, по крайней мере, они ощущали ответственность, и другие учились на их опыте. Необязательно вывешивать эти списки где-то локально в одном месте, достаточно сегодня в соцсетях опубликовать».

Напомним, что депутат Александр Бурмистров предложил «отправлять» на доску позора «граждан, которые проявляют к городу неуважение».