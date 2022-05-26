Ижевск, 26 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. За минувший день в Удмуртии госпитализировали 30 пациентов с COVID-19. Об этом 26 мая сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Выявили за прошлый день 35 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 19 человек.

Всего в республике зарегистрировано 166 768 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 162 356 пациентов, скончались 3839 человек. За сутки выписали 52 пациента, умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире выявили более 524, 3 млн носителей вируса, подтверждено свыше 6,2 млн случаев смерти от заболевания.

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