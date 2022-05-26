Париж, , 12:29 — REGNUM Бывшему президенту и директору музея Лувр Жану-Люку Мартинесу в Париже было предъявлено обвинение в соучастии в мошенничестве в составе организованной банды, отмывании денег и торговли предметами старины с Ближнего и Среднего Востока, передает BFM TV.

Лувр (сс) ashwinmandloi

Жан-Люк Мартинес был помещен под стражу в помещении центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей вместе с двумя французскими египтологами. По последним данным, двух египтологов отпустили без предъявления обвинений.

Следователи пытаются выяснить, мог ли Жан-Люк Мартинес «закрыть глаза» на фальшивые сертификаты происхождения пяти предметов египетской древности, включая стелу Тутанхамона из розового гранита.

Напомним, предварительное расследование по подозрению в торговле предметами старины из нестабильных стран Ближнего и Среднего Востока было начато в июле 2018 года.