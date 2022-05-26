Москва, 26 мая 2022, 12:30 — REGNUM Известная актриса Ольга Дроздова высказалась в адрес покинувших Россию артистов. Об этом 26 мая сообщил портал StarHit.
«Мне их жалко. Жалко, ведь среди них очень много хороших людей, талантливых. Жалко и все, больше нет у меня других ощущений», — заявила Дроздова. Также актриса добавила, что «творческие люди» обязательно вернутся на родину в скором времени.
Напомним, что с конца февраля 2022 года Россию покинуло множество артистов. Так, за пределами страны оказались Алла Пугачёва, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Семён Слепаков, Чулпан Хаматова, Вера Брежнева и многие другие.
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