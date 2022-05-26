Москва, 26 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Известная актриса Ольга Дроздова высказалась в адрес покинувших Россию артистов. Об этом 26 мая сообщил портал StarHit.

Кадр из интервью на телевидении Ольга Дроздова

«Мне их жалко. Жалко, ведь среди них очень много хороших людей, талантливых. Жалко и все, больше нет у меня других ощущений», — заявила Дроздова. Также актриса добавила, что «творческие люди» обязательно вернутся на родину в скором времени.

Напомним, что с конца февраля 2022 года Россию покинуло множество артистов. Так, за пределами страны оказались Алла Пугачёва, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Семён Слепаков, Чулпан Хаматова, Вера Брежнева и многие другие.