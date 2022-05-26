Чита, 26 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. На территории Забайкальского края в январе–марте 2022 года сохранялась миграционная убыль населения, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорогами Забайкалья

Всего за этот период число прибывших ва регион составило 4736 человек, выбывших — 6088 человек, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 1352 человека (в январе–марте 2021 года миграционная убыль составляла 1280 человек).

Наибольшее количество жителей края выбыли на постоянное место жительства в Бурятию — 14,1%, Новосибирскую область — 7,7%, Иркутскую область -7,0%, Краснодарский край – 6,6%, Красноярский край -6,4%, Приморский край – 4,7%, Московская область – 5,4% и другие регионы России.

Миграционная убыль (число выбывших превысило число прибывших) сложилась в 32 муниципальных образованиях края. Наибольший отток населения отмечен в муниципальных районах края: «Борзинский район» — 146 человек, «Нерчинский район» — 100 человек, «Оловяннинский район» — 90 человек, «Могойтуйский район» — 79 человек, «Чернышевский район» — 75 человек, «Шилкинский район» — 73 человека, «Александрово-Заводский район» — 65 человек и в муниципальном округе «Приаргунский округ» — 88 человек. Положительный миграционный прирост отмечен в городских округах: «Город Чита» — 44 человека, «Поселок Агинское» — 1 человек и в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» — 40 человек.

В январе–марте 2022 года за счет международной миграции (обмен населением Забайкальского края со странами СНГ и Балтии миграционная убыль населения составила 66 человек (в январе–марте 2021 года — 64 человека).

Как сообщало ИА REGNUM, за январь 2022 года в Забайкалье прибыло 1295 человек, выбыло — 1660 человек, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 365 человек (в январе 2021 года миграционная убыль составляла 253 человека).