Москва, 26 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Российский боксёр, бывший чемпион мира Мурат Гассиев может провести следующий бой в июле. Об этом26 мая сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Мурат Гассиев

Отмечается, что Гассиев активно тренируется и может провести поединок в июле.

Последний на сегодняшний день бой Гассиева прошёл 22 июля 2021 года, он победил представителя Германии Михаэля Валлина техническим нокаутом в четвёртом раунде.

В декабре 2021 года Гассиев должен был провести бой против представителя Украины Андрея Руденко, но поединок был отменён.

Всего за карьеру Гассиев провёл 30 боёв, в которых одержал 28 побед (21 — нокаутом) и потерпел одно поражение, ещё один поединок завершился вничью.