Чебоксары, 26 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В январе — апреле 2022 года в Чувашии построены 3744 квартиры общей площадью 281,6 тыс. кв. метров, что на 68% больше аналогичного периода прошлого года. Ввод жилья в расчете на 1000 человек населения в январе — апреле 2022 года в целом по республике составил 235 кв. метра, сообщает Чувашстат.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Индивидуальная жилищная застройка

В том числе индивидуальные застройщики построили почти 110,8 тыс. кв. метров жилья, что в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (20,2 тыс. кв. метров).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в первом квартале возрос объём жилищного строительства, в том числе многоквартирного жилья — почти на 48%, индивидуального — в 5,7 раза.

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